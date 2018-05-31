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Акцизы на топливо будут снижены уже с 1 июня - источник

Акцизы на бензин и дизтопливо будут снижены на 3 и 2 тыс. рублей за тонну уже с 1 июня, сообщил журналистам один из участников совещания вице-премьера РФ Дмитрия Козака с руководителями нефтяных компаний, состоявшегося в среду.

По его информации, правительство также отказывается от планового повышения акцизов на 700 рублей, которое было предусмотрено в бюджете РФ с 1 июля 2018 года, пишет «Интерфакс».

Помощник Д.Козака Илья Джус подтвердил, что ранее запланированного повышения ставки акцизов на 700 рублей не будет. Принимаемые меры направлены на «стабилизацию ситуации на топливном рынке», сказал он.

В среду у Д.Козака прошло экстренное совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний, посвященное высоким темпам роста цен на нефтепродукты. «С учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на отрасль компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. Это решение также окажет стабилизирующее влияние на цены оптового рынка», - говорил И.Джус.

Как сообщалось, на фоне длительного роста цен на нефтепродукты на бирже и в розничном сегменте правительство предложило с 1 июля снизить акцизы на бензин на 3 тысячи рублей с тонны и на дизельное топливо на 2 тысячи рублей с тонны от действующих ставок. Планируемого повышения акцизов с 1 июля на 700 рублей с тонны не будет.

Также в связи с ростом цен на топливо ФАС выдала предупреждение «Роснефти», запросила данные у «дочек» «Газпрома». Кроме того, ФАС уведомила 5 компаний о необходимости исполнения обязательств по продажам топлива, в числе этих компаний – «ТАИФ-НК», «ФортеИнвест», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и «Антипинский НПЗ». Антимонопольная служба требует от компаний, в частности, обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке путем увеличения производства и снижения их экспорта, предусмотреть недискриминационную реализацию моторных топлив.

Как сообщалось, оптовые цены на нефтепродукты в России росли без остановки с середины февраля до середины мая. Биржевые цены стабилизировались только во второй половине мая на фоне действий ФАС по работе с участниками рынка. Кроме того, на внутреннем рынке последние несколько недель активно растут цены на АЗС. Росту биржевых и розничных цен на топливо в РФ способствуют сразу ряд причин, в числе которых: рост мировых цен на нефть, ослабление рубля, рост акцизов на нефтепродукты, весенние ремонты НПЗ, активный период сельхозработ, а также сезонный спрос на топливо весной и летом.