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Еще на одной АЗС в Пскове 92-й бензин преодолел показатель в 41,5 рубля за литр

Компания «ПТК» в очередной раз подняла цены на топливо на своих заправках в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, цена на 92-й бензин на АЗС компании оказалась одной из самых высоких в городе - 41,55 (+0,65 рубля). Дороже только на АЗС «Лукойл».

95-й бензин на «ПТК» продается по 44,50 (+0,7 рубля), ДТ - по 45,20 (+1,0 рублей).

Выросли цены и на АЗС «BP». 95-й бензин продается по 42,79 рублей за литр (+0,7 рубля), 98-й по 47,59 (+1,4). С конца мая подорожали на рубль дизель (43,69) и 92-й бензин (40,39).

Одни из самых дешевых цен держатся на АЗС «Нерос» на Ваулиногорском шоссе. 92-й бензин на этой заправке пока не смог преодолеть показатель 40 рублей и стоит «всего лишь» 39,50 за литр (+0,92 за последние 10 дней). На рубль там же подорожали 95-й (42,00) и ДТ (42,50).

На расположенной на этой же улице заправке «Вестэк» закончился бензин. В продаже только дизель по 41,50 (при движении со стороны объездной дороги единицы нет и указано 4,50 за литр). Новые ценники появятся вместе с топливом.