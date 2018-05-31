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Пьяного водителя задержали росгвардейцы на улице Кузбасской дивизии

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя. 1 июня около 01:00 сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получили информацию, что на Завеличье с места ДТП скрылся водитель.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, благодаря слаженным действиям росгвардейцев автомобиль был остановлен на улице Кузбасской дивизии.

25-летний водитель, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения, был передан сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства.