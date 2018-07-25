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В себежской Ульяновщине задержан любитель нетрезвой езды

На территории Псковской области проводится работа по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Себежском районе установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Вечером 2 августа в деревне Ульяновщина Себежского района полицейскими была остановлена автомашина «Фольксваген». Выяснилось, что управлял иномаркой 33-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.