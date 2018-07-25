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Пьяных водителей активно задерживали на прошедших выходных в Псковской области

В Пскове, Невельском, Новосокольническом и других районах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по псковской области.

Так, в областном центре вечером 3 августа у дома по улице Я. Фабрициуса стражи порядка остановили автомобиль «Рено», за рулем которого находился нетрезвый житель Куньинского района, 1971 года рождения.

В Невельском районе утром 4 августа по улице Ленинградской в деревне Усть-Долыссы на автомашине «ВАЗ-2131» ехал 32-летний мужчина, находившийся в нетрезвом виде. В этот же день около 18 часов по улице Ленина в городе Невеле на мопеде следовал нетрезвый местный житель 1994 года рождения.

А в Новосокольниках днем 4 августа у дома по улице Отса стражи порядка остановили легковушку «ВАЗ-21150». Выяснилось, что за рулем находится нетрезвый 28-летний гражданин.

Водители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, были выявлены полицией также в Пушкиногорском, Великолукском и Островском районах. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.