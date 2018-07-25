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Машины псковичей, паркующихся в «кармане» на Юбилейной, активно эвакуируют. ФОТО

Автомобили псковичей, паркующихся в «кармане» на Юбилейной, 89 активно эвакуируют. Соответствующие фотографии размещены в группе УГИБДД УМВД России по Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно знакам, на данном участке останавливаться могут только автобусы, однако автомобилисты это игнорируют.

Первую партию фотографий эвакуации транспортных средств в сообществе опубликовали 4 августа. «Кто сказал, что правила дорожного движения созданы для того, чтобы их нарушать?» - указано в сопровождении к фото.

Вторую часть иллюстраций сотрудники ведомства выложили в сеть вчера с подписью: «Для тех, кто не смотрит на дорожные знаки и не верит в чудеса».