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Порховича будут судить за использование подложного документа для получения водительских прав

Прокуратурой Дедовичского района направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Порховского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, дознанием установлено, что в феврале 2018 года мужчина с целью получения водительского удостоверения, сомневаясь в том, что будет годен по медицинским показаниям к управлению транспортными средствами, предъявил в регистрационно-экзаменационную группу МО МВД России «Дедовичский» подложное медицинское заключение об отсутствии у него медицинских ограничений к управлению транспортным средством, приобретенное на территории г.Санкт-Петербурга у неустановленного лица.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 4 Дедовичского района для рассмотрения по существу.

Санкция ч.3 ст.327 УК РФ предусматривает наказание вплоть до ареста сроком на 6 месяцев.