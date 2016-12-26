Новая акция Промсвязьбанка «Легкий переход» отвечает всем ожиданиям бизнеса

В Промсвязьбанке запущена новая акция, которая отвечает всем ожиданиям бизнеса. О выгодных предложениях акции «Легкий переход» читайте в интервью регионального директора ОО «Псковский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Валентины Нефедовой.

- Валентина Ивановна, а что сегодня предприниматели ждут от банка в первую очередь?

- Мы всегда ориентируемся на потребности бизнеса. Сегодня все компании решают задачи оптимизации внутренних процессов и сокращения издержек. Что касается банковского обслуживания, то для малого бизнеса важна стоимость платежных операций, быстрота оформления документов и прохождения платежей, а также возможность совершать как можно больше операций дистанционно. Сегодня мы точно можем сказать, что все эти ожидания мы реализовали.

- Расскажите о новой акции для МСБ.

- Такого интересного и выгодного предложения у нас еще не было! С 28 ноября у нас запущена акция «Легкий переход». Воспользоваться акцией могут представители действующего бизнеса, зарегистрированного более чем 6 месяцев и обслуживающиеся в другом банке на момент обращения в Промсвязьбанк. Зарезервировать счет можно онлайн, через контактный центр или в офисе банка.

Акция «Легкий переход» состоит из множества бесплатных опций:

- открытие счета;

- бесплатное ведение счета 3 месяца;

- корпоративная карта;

- подготовка документов для открытия счета;

- оформление зарплатного проекта и выдача карт сотрудникам;

- подключение, пользование и настройка интернет-банка PSB On-Line;

- облачный сервис документооборота с 1С и «Мое дело»;

- 3 месяца бесплатного обслуживания для руководителя и главного бухгалтера по программе Orange Premium Club;

- решение юридических вопросов, консультация профессионального бухгалтера по выбору оптимальной системы налогообложения, экспресс-аудит ведения бухгалтерского учета (1С:БО)

Кроме этого в рамках этой акции, предприниматели могут оформить эквайринг от ПСБ с индивидуальной процентной ставкой при покупке ККТ соответствующего 54 ФЗ.

Для того чтобы бизнесу было легче уведомить своих контрагентов о смене платежных реквизитов, мы сделали функцию, которая автоматически формирует шаблон письма о смене реквизитов. Акция продлится до 27 февраля 2017 года включительно.

- Расчетные продукты и услуги в российских банках не сильно отличаются между собой. В чем же ваши преимущества?

- Мы делаем все возможное, чтобы предприниматели совершали максимальное количество операций онлайн. Оптимизирован процесс открытия счета. Теперь предприниматели могут за несколько минут получить реквизиты счета. Достаточно оставить заявку на резервирование счета на сайте и подтвердить готовность встретиться с сотрудником банка в любое удобное время в офисе. Наш менеджер выдает предпринимателю карту для бизнеса и e-token для входа в интернет-банк.

Дистанционные каналы обслуживания МСБ позволяют полностью онлайн открыть и валютный счет, а также оформить целый ряд продуктов банка. В январе 2016 года банк запустил онлайн услугу оформления депозита для бизнеса, и для новых и для действующих клиентов. Также в интернет-банке PSB-On-Line можно вести весь документооборот по валютному контролю, заказывать карты для бизнеса, направлять запрошенные документы в банк, подключать услугу смс-информирования по счетам. Наши клиенты – предприниматели не привязаны ко времени работы кассы и операциониста. Мы сделали возможным вносить выручку компании клиента на расчетный счет с помощью корпоративной карты через банкомат.

- И, в канун нового года - ваши пожелания представителям псковского бизнеса.

- Я, конечно, желаю всем успехов - и в личной жизни, и в работе. Что касается бизнеса, то банк всегда к вашим услугам. Приходите, точно поможем! В следующем году мы продолжим вас радовать новыми интересными акциями и новыми удобными сервисами. Мы приглашаем предпринимателей получить более подробную консультацию по нашим услугам в офисе Промсвязьбанка по адресу: г.Псков, ул.Некрасова д.38/25

Более подробно ознакомится с акцией «Легкий переход» и зарезервировать счет можно по ссылке >>>

Источник: Псковская Лента Новостей