Сегодня: Четверг, 22 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Соловьи ЖКХ не интересует молодежь Для экономных мам Бюджет 2017: на пути к компромиссу «Дед Мороз. Начало» Онлайн пресс-конференция по вопросам недвижимости Депутат Анатолий Тиханов предложил продать псковские пестициды Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове Новогодний ЦДИ
Александр Козловский выступил в поддержку отечественных производителей

Александр Козловский выступил в поддержку отечественных производителей

Сегодня, 20 декабря, в Москве состоялось итоговое в 2016 году заседание фракции «Единая Россия» Государственной Думы РФ седьмого созыва с участием председателя партии, председателя правительства РФ...13



Минэкономразвития прогнозирует рост капиталовложений

22.12.2016 08:44 ПЛН, Псков

Заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков рассказал, что в 2016 году приток инвестиций в большинство отраслей российской промышленности возобновился, пишет газета «Известия».

По словам Осьманькова, за три квартала объем вложений в основной капитал увеличился на 0,8%. Это свидетельствует о завершении адаптации к изменившимся экономическим условиям.

«В этом году, по предварительным оценкам, ожидается восстановительный рост капиталовложений на 1,5–1,8%. Таким образом, инвестиционная активность в промышленности восстановится до уровня 2013 года», - сказал Осьмаков.

Отмечается, что лучшие результаты в 2016 году показали текстильное и швейное производство (+13,9%), производство транспортных средств и оборудования (+9,2%), кожи и обуви (+7,1%), химическое производство (+6,4%).

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь

«« 2016 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31