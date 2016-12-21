Минэкономразвития прогнозирует рост капиталовложений

Заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков рассказал, что в 2016 году приток инвестиций в большинство отраслей российской промышленности возобновился, пишет газета «Известия».

По словам Осьманькова, за три квартала объем вложений в основной капитал увеличился на 0,8%. Это свидетельствует о завершении адаптации к изменившимся экономическим условиям.

«В этом году, по предварительным оценкам, ожидается восстановительный рост капиталовложений на 1,5–1,8%. Таким образом, инвестиционная активность в промышленности восстановится до уровня 2013 года», - сказал Осьмаков.

Отмечается, что лучшие результаты в 2016 году показали текстильное и швейное производство (+13,9%), производство транспортных средств и оборудования (+9,2%), кожи и обуви (+7,1%), химическое производство (+6,4%).

Источник: Псковская Лента Новостей