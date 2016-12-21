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Неналоговые доходы бюджета Пскова на 2017 год по сравнению с текущим годом снизятся почти на 40%

22.12.2016 18:55 ПЛН, Псков

Проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов сформирован в соответствии с контрольными цифрами, доведенными до города финансовым управлением Псковской области.

На 2017 год доходы бюджета города Пскова прогнозируются в сумме 3332378,5 тыс. рублей, в том числе налоговые - 1 453994,4 тыс. рублей, неналоговые – 207737,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 1 670647,0 тыс. рублей. В проекте бюджета города Пскова на 2017 год налоговые доходы составляют - 43,6%, неналоговые доходы – 6,2%, безвозмездные поступления – 50,2%. Основными источниками доходов в 2017 году являются налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход и земельный налог, которые должны обеспечить 82% поступлений от общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета города.

Налоговые доходы на 2017 год прогнозируются в целом на уровне 2016 года. Неналоговые доходы прогнозируются со снижением на 39,8% к уровню прошлого года. Наибольшее снижение прогнозируется по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходам от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, доходам от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков и доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей



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