Владимира Путина в этом году радует сельское хозяйство

Президента России Владимира Путина в этом году радует то, как развивается в стране сельское хозяйство. Как он сообщил на Большой пресс-конференции, урожай зерновых по итогам года превысит 119 млн тонн. У всего сельского хозяйства в 2016 году ожидается 4% роста. Даже в эпоху СССР, в 70-е годы, таких показателей не было, подчеркнул президент.

Высказывая мнение о поводу эффективности мер по предоставлению субсидий на машиностроение в аграрном секторе, Путин отметил, что антикризисные меры не могут быть постоянными. «Эта отрасль показывает отличные темпы роста, по сути она вытягивает наш ВВП. Но она должна жить на естественном, а не искусственном спросе», - отметил президент. К сожалению, пока тенденции роста слабые, поэтому правительство планирует субсидии сохранить, например, будет выделено 216 млрд рублей на все сельское хозяйство, заключил Путин.

Источник: Псковская Лента Новостей