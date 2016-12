«Мегафон» может стать владельцем соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Компания «МегаФон», объявила о намерении приобрести у участников холдинга USM Алишера Усманова около 64% акций компании Mail.ru Group за 740 миллионов долларов.

Согласно анонсированным условиям сделки, «МегаФон» приобретет 11,5 миллиона акций класса А и 21,9 миллиона обыкновенных акций в капитале Mail.ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8% голосующих акций Mail.ru Group, у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM, за 640 миллионов долларов, а еще 100 миллионов долларов планируется выплатить через год после закрытия сделки.

Как отмечается в сообщении «МегаФона», «сделка направлена на получение существенных синергетических эффектов для обеих компаний», включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг оператора связи, запуск специального предложения VKmobile (виртуальный мобильный оператор, слухи о запуске которого появились в октябре) для пользователей «ВКонтакте» и другие возможные инициативы. При этом после покупки контрольного пакета «МегаФон» и Mail.ru Group продолжат работать полностью на рыночных условиях, а команды менеджмента обеих компаний будут независимы друг от друга.

Внеочередное собрание акционеров «МегаФона», созванное для утверждения сделки, должно пройти 20 января. Покупка акций подлежит согласованию с Федеральной антимонопольной службой.

На сегодняшний день Mail.Ru Group является одной из крупнейших российских IT-компаний. Среди её активов социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», службы мгновенного обмена сообщениями ICQ и Агент Mail.Ru, служба электронной почты Почта Mail.Ru, порталы Mail.ru и My.com и составляющие их службы.

