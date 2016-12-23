Россельхознадзор проверит белорусскую говядину на украинское происхождение

Вероятность запрета на поставки в РФ говядины из Белоруссии в связи с ее реэкспортом из Украины сохраняется.

«Мы по-прежнему планируем направить в Белоруссию инспекцию для того, чтобы разобраться, как говядина с Украины могла реэкпортироваться в Россию, вероятность того, что мы ограничим ввоз этого мяса из Белоруссии, сохраняется», - приводит «Интерфакс» слова руководитель Россельхознадзора Сергея Данкверта.

Россельхознадзор выявил канал незаконной поставки украинской говядины через белорусское предприятие «Георгий и сыновья». У российской службы вызвал подозрение тот факт, что это предприятие резко увеличило ввоз говядины в РФ. Анализ показал, что оно поставляло в РФ украинскую говядину, выдавая ее за белорусскую. Ввоз мяса с Украины в РФ запрещен с 1 января 2016 года в рамках российского продовольственного эмбарго.

Россельхознадзор уже направлял белорусским коллегам предложение о проведении на замеченном в контрабанде предприятии инспекции, но получил отказ.

Как отметил Данкверт, белорусские власти часто критикуют Россельхознадзор и его лично за якобы неоправданные претензии к белорусской продукции.

Источник: Псковская Лента Новостей