В понедельник облсовпроф проведет пикет с требованием индексации зарплат бюджетников

26 декабря 2016 года в Пскове у памятника княгине Ольге профсоюзные активисты проведут пикет. Цель мероприятия: обратить внимание региональной власти на необходимость индексации должностных окладов работников бюджетной сферы. Пикет начнется в 11.00.

Напомним, что в Псковской области с начала августа 2016 года шел сбор подписей граждан под двумя обращениями Псковского облсовпрофа в адрес губернатора Псковской области Андрея Турчака и депутатов Псковского областного Собрания. Одно из обращений содержит требование провести индексацию заработной платы работников бюджетной сферы на основании пункта 2 статьи 4 закона Псковской области от 7 октября 2010 г. №1006-оз «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области» (в ред. от 08.02.2016 №1636-ОЗ) путем издания соответствующего акта администрации Псковской области и довести минимальный должностной оклад бюджетников до минимального размера оплаты труда.

Обращение уже собрало более 7 тысяч подписей граждан.

Тем не менее, в середине декабря 2016 года исполняющий полномочия губернатора Псковской области Максим Жаворонков направил в адрес председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой ответ на инициативу граждан. Относительно зарплат бюджетников он сообщил, что «доведение размера должностного оклада работников бюджетной сферы как составляющей части их заработной платы до минимального размера оплаты труда в текущем и в 2017 году не планируется».

Добавим, что пикет пройдет перед пятой сессии Псковского областного Собрания депутатов, которая начнется 26 декабря в 12.00. На ней парламентарии намереваются принять бюджет Псковской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов во втором и третьем чтении.

Источник: Псковская Лента Новостей