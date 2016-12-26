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Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам

26.12.2016 11:26 ПЛН, Псков

АО «Россельхозбанк» объявляет о запуске акции по снижению процентных ставок по потребительским кредитам для участников «зарплатных» проектов, «надежных» клиентов банка, а также работников предприятий и учреждений бюджетной сферы и военнослужащих.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, в среднем в рамках акции снижение ставок составило 2,4 - 2,9 п.п. Размер ставок - от 13,5% до 15,5% годовых* в зависимости от срока кредитования и наличия обеспечения. Льготные процентные ставки установлены для клиентов, относящихся к указанным категориям, при оформлении кредитов на сумму от 150 тысяч рублей до 2 млн рублей на срок до 5 лет. Предложение действует до 28 февраля 2017 года включительно.
 
Также с ноября 2016 года банк снизил процентные ставки по ряду специальных программ. Ставка от 12,9% годовых* действует по потребительским кредитам для участников «зарплатных» проектов при оформлении кредитов на сумму до 50 тысяч рублей на срок до 1 года, а также по специальным программам для пенсионеров.
 
Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.
 
* Указанные ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.
 
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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