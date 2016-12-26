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Все крупные инвестпроекты будут завершены - псковский губернатор

26.12.2016 14:26 ПЛН, Псков

Администрация Псковской области найдет возможности завершить все крупные инвестиционные проекты в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Андрей Турчак в прямом эфире на радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Многие посыпают голову пеплом - мол, ситуация тяжелая, этот год выжили, а следующий точно не проживем. Но, как мы видим, все обязательства, которые берет власть: выполнение социальных законов, выплата зарплат - выполняется. Поэтому нет сомнений, что в 2017 году мы с этой задачей справимся, и по итогам утверждения бюджета мы должны быть уверены, что также закончим и стройки. Это самое главное», - отметил губернатор.

Губернатор подчеркнул, что впереди завершение строительства новой школы на 1350 мест, продолжение строительства великолукского путепровода и Северного обхода, Перинатального центра. «Бюджет найдет возможности финансировать и эти вещи», - заключил Турчак.

Источник: Псковская Лента Новостей



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