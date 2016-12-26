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Псковская область получит в 2017 году дополнительно 6,2 млрд рублей из федерального центра - Андрей Турчак

26.12.2016 14:42 ПЛН, Псков

Псковская область получит в 2017 году дополнительно 6,2 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» сообщил губернатор области Андрей Турчак.

Глава области отметил, что сегодня регион уже получает дополнительную поддержку из федерального центра в размере 1,2 млрд рублей. 600 млн рублей пойдут на выполнение майских указов президента по заработной плате бюджетникам, 600 млн рублей - на выполнение прямых социальных обязательств.

Кроме того, по словам губернатора, в течение года традиционно будут выделяться средства на сельское хозяйство, сферу образования, капитальные стройки. «Это еще плюсом 5 млрд рублей. Всего область в следующем году получит 6,2 млрд рублей», - добавил Андрей Турчак.

Источник: Псковская Лента Новостей



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