Российские регионы оценят по уровню безопасности ведения бизнеса

Обзоры
Общество
НОВОСТИ
Правительственный законопроект о совершенствовании регулирования гостиничного бизнеса внесен в Госдуму1
|Константин Шморага (другие записи автора)
|
Не глядя на часыСлушал записи ансамбля им. Александрова - и вспомнилось детство. Когда дома уже никого, в школу во вторую смену и за завтраком слушаешь радио. А там рассказывают что-то из биологии, астрономии, читают кого-то из классиков, хотя иногда могли и Барто прочесть. Хорошие такие были передачи. Но не меньше нравилось, когда мужской хор...
Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина в начале 2017 года впервые разработает и представит индекс безопасности ведения бизнеса в российских регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КГИ.
«В первом квартале 2017 года Комитет гражданских инициатив впервые представит индекс безопасности ведения бизнеса в регионах России. Эксперты проведут апробацию методологии и презентуют первые результаты», — сообщили в пресс-службе.
Продолжат свою работу и все уже реализуемые проекты КГИ. В частности, в нынешнем году продолжится работа по подготовке индекса социально-экономической и политической напряженности в регионах России, а также индекса развития медиасферы.
Также в этом году фонд «Медиастандарт», созданный по инициативе КГИ, совместно с исследовательской группой ЦИРКОН представят итоги исследования представлений журналистов о профессии и профессиональном сообществе. Исследование, отметили в КГИ, проводилось на основе опроса сотрудников СМИ и гражданских журналистов.
Источник: Псковская Лента Новостей