Сегодня: Суббота, 07 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
На чем можно будет заработать в следующем году «Таможенные системы XXI века» поздравляют псковичей Для экономных мам Новый год - за качественные продукты! Наращиваем обороты и тщательно следим за качеством! Новогодний ЦДИ «Отпечаталось в сердце»: фразы, которые запомнились в 2016-м Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове Телефоны на все случаи жизни
Министр финансов Силуанов: Сильное укрепление рубля нежелательно

Министр финансов Силуанов: Сильное укрепление рубля нежелательно

Сильное укрепление национальной валюты нежелательно, избежать его поможет предложенная Минфином бюджетная политика. С таким заявлением, как передает «Интерфакс» в среду выступил министр финансов РФ Антон Силуанов......13



Путин поручил ЦБ снизить ставки по кредитам для регионов

07.01.2017 16:44 ПЛН, Псков

Президент Владимир Путин в рамках исполнения мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов рекомендовал Центробанку принять меры по снижению ставок по кредитам для субъектов России, передает «Газета.Ru».
 
В частности, Путин поручил ЦБ до 1 марта 2017 года «провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение».
 
Кроме того, руководителям высших исполнительных органов в регионах необходимо произвести инвентаризацию имущества, находящегося в собственности субъектов, выявить неиспользуемое и вовлечь его в хозяйственный оборот, а также приватизировать имущество, находящееся в собственности субъектов и не приносящее доходов, а также не используемое для решения социальных задач.
 
Президент также поручил сформировать долговую политику субъектов на ежегодной основе до утверждения бюджетов на очередной финансовый год. Она должна определять «активное использование государственных ценных бумаг субъекта как источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета и минимизацию привлечения коммерческих кредитов».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31