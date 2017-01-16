Промсвязьбанк совершенствует программу микрокредитования бизнеса

В Промсвязьбанке запущена новая акция, которая, по словам регионального директора ОО «Псковский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Валентины Нефедовой, отвечает всем ожиданиям бизнеса. О выгодных предложениях акции «Легкий переход» читайте в интервью.

- Валентина Ивановна, а что сегодня предприниматели ждут от банка в первую очередь?

- Мы всегда ориентируемся на потребности бизнеса. Сегодня все компании решают задачи оптимизации внутренних процессов и сокращения издержек. Что касается банковского обслуживания, то для малого бизнеса важна стоимость платежных операций, быстрота оформления документов и прохождения платежей, а также возможность совершать как можно больше операций дистанционно. Сегодня мы точно можем сказать, что все эти ожидания мы реализовали.

- Расскажите о новой акции для МСБ.

Такого интересного и выгодного предложения у нас еще не было! С 28 ноября у нас запущена акция «Легкий переход». Воспользоваться акцией могут представители действующего бизнеса, зарегистрированного более чем 6 месяцев и обслуживающиеся в другом банке на момент обращения в Промсвязьбанк. Зарезервировать счет можно онлайн, через контактный центр или в офисе банка.

Акция «Легкий переход» состоит из множества бесплатных опций:

- открытие счета;

- бесплатное ведение счета 3 месяца;

- корпоративная карта;

- подготовка документов для открытия счета;

- оформление зарплатного проекта и выдача карт сотрудникам;

- подключение, пользование и настройка интернет-банка PSB On-Line;

- облачный сервис документооборота с 1С и «Мое дело»;

- 3 месяца бесплатного обслуживания для руководителя и главного бухгалтера по программе Orange Premium Club;

- решение юридических вопросов, консультация профессионального бухгалтера по выбору оптимальной системы налогообложения, экспресс-аудит ведения бухгалтерского учета (1С:БО)

Кроме этого в рамках этой акции, предприниматели могут оформить эквайринг от ПСБ с индивидуальной процентной ставкой при покупке ККТ соответствующего 54 ФЗ.

Для того, чтобы бизнесу было легче уведомить своих контрагентов о смене платежных реквизитов, мы сделали функцию, которая автоматически формирует шаблон письма о смене реквизитов. Акция продлится до 27 февраля 2017 года включительно.

- Расчетные продукты и услуги в российских банках не сильно отличаются между собой. В чем же ваши преимущества?

- Мы делаем все возможное, чтобы предприниматели совершали максимальное количество операций онлайн. Оптимизирован процесс открытия счета. Теперь предприниматели могут за несколько минут получить реквизиты счета. Достаточно оставить заявку на резервирование счета на сайте и подтвердить готовность встретиться с сотрудником банка в любое удобное время в офисе. Наш менеджер выдает предпринимателю карту для бизнеса и e-token для входа в интернет-банк.

ссылке. Дистанционные каналы обслуживания МСБ позволяют полностью онлайн открыть и валютный счет, а также оформить целый ряд продуктов банка. В январе 2016 года банк запустил онлайн-услугу оформления депозита для бизнеса: и для новых, и для действующих клиентов. Также в интернет-банке PSB -On-Lonline можно вести весь документооборот по валютному контролю, заказывать карты для бизнеса, направлять запрошенные документы в банк, подключать услугу смс-информирования по счетам. Наши клиенты - предприниматели не привязаны ко времени работы кассы и операциониста. Мы сделали возможным вносить выручку компании клиента на расчетный счет с помощью корпоративной карты через банкомат. Более подробно ознакомится с акцией «Легкий переход» и зарезервировать счет можно по

Также Промсвязьбанк совершенствует программы кредитования. Одним из самых востребованных продуктов для сегмента малого предпринимательства на данный момент является программа микрокредитования – «Все в дело».

Теперь малый бизнес может получить кредит на любые предпринимательские цели под залог жилой недвижимости. Это позволит предпринимателям инвестировать в развитие своего бизнеса без изъятия значительного количества денежных средств из оборота компании. Заемщиками по программе «Все в дело» могут стать физические лица – владельцы бизнеса и индивидуальные предприниматели. Кредит на сумму от 1 до 5 млн. рублей предоставляется без дополнительных комиссий на срок до 15 лет. Единственным обеспечением по кредиту является залог одного или нескольких жилых помещений, вне зависимости от наличия зарегистрированных в нем лиц. Максимально разрешенная площадь квартиры - до 150 кв.м.

Развитие взаимоотношений с клиентами сегмента малого и среднего предпринимательства является одним из ключевых направлений деятельности Промсвязьбанка. Кредитный продукт «Все в дело» существенно облегчает доступ к заемному финансированию.

Всю необходимую информацию можно узнать на сайте банка www.psbank.ru, в офисе банка по адресу: Псков, ул. Некрасова д.38/25, по телефону (8112)79-02-79.

Источник: Псковская Лента Новостей