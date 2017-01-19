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Для борьбы с фальшивым молоком изменят ГОСТ

20.01.2017 08:49 ПЛН, Псков

Для борьбы с фальшивым молоком изменят ГОСТ. Об этом «Известиям» заявила секретарь технической комиссии при Росстандарте Лариса Абдуллаева.

По ее словам, некоторые недобросовестные производители кормят коров азотосодержащими добавками, которые увеличивают процентное содержание белка, но тот не усваивается человеческим организмом из-за неорганического происхождения, более того, они вызывают проблемы с пищеварением.

Но «завернуть» такое молоко сложно - формально оно соответствует ГОСТУ.

«Бывает такое, что поступает молоко на завод, а с ним ничего сделать не могут. Залили его, добавили закваску. Оно стоит сутки-двое и не сквашивается. Это значит, что что-то там добавили на ферме», - поясняет «Известиям» Лариса Абдуллаева.

По мнению экспертов, максимально допустимое содержание небелкового азота в сыром молоке не должно превышать 0,038 миллиграмм-процента.

Поправки в ГОСТ призваны ограничить использование азотосодержащих добавок и других вредных компонентов. Переработчики смогут отказывать в приеме некондиционного молока на законных основаниях.

Источник: Псковская Лента Новостей



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