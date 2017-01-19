Медведев подписал план поддержки экономики на 2017 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ратифицировал план поддержки экономики на 2017 год, сообщает ТАСС.

«По итогам двух совещаний, которые у нас были 10 и 17 января, я подписал документы, а именно утвердил перечень мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития в нашей стране в текущем году, и поручения», - заявил Дмитрий Медведев на совещании по развитию дорожного хозяйства.

Ранее премьер-министр сообщил, что план поддержки экономики на текущий год предполагает выделение средств на сумму до 107,5 млрд руб.

Он также подчеркнул, что среди отраслей, на которые распространится поддержка, - легкая промышленность, машиностроение и поддержку потребительского спроса.