Игорь Шувалов рассказал, как рубль будут спасать от «чрезмерного укрепления»

Правительство и Центробанк будут накапливать валюту в резервах, для того, чтобы страховать рубль от «чрезмерного укрепления». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

Такое решение позволит «стабилизировать курс рубля», добавил он. При этом господин Шувалов отметил, что так будет не всегда. «Это точно так же, как контрсанкции, поможет нашим экспортерам определенное время, какую-то перспективу, год-два, но это не может длиться до бесконечности», это «вредно для экономики», — пояснил он.

Кабмин проводит такую работу с Банком России, чтобы «поддержать позитивные тренды в экономике», в России сейчас «свободно плавающий рубль», сказал Игорь Шувалов. Также работа направлена на тех, кто начал производство и пока не готов сейчас конкурировать на внешних рынках при укрепившемся рубле. «Им нужна в том числе эта предсказуемость. Мы эту предсказуемость сейчас демонстрируем», — подчеркнул он.

Источник: Псковская Лента Новостей