На борьбу с кризисом в 2017 году выделят 107,5 миллиардов рублей

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план поддержки российской экономики на 2017 год, который иногда продолжают называть «Антикризисным планом».

Перечень мероприятий плана сосредоточен на поддержке отдельных отраслей промышленности. Общий объем плана мероприятий составляет около 107,5 миллиардов рублей, эти средства не предусмотрены в бюджете 2017 года, и правительству еще предстоит их найти. Большую часть этой суммы потратят на российский автопром.

«В основном это решения оперативного свойства, и предполагают они дополнительное финансирование, помимо тех ресурсов, которые уже предусмотрены в бюджете на текущий год на общую сумму до 107,5 миллиардов рублей», - сказал ТАСС представитель Минэкономразвития РФ.

Для сравнения, объем плана на 2016 года составлял 750 миллиардов рублей, на 2015 год - 2,3 триллиона рублей.

План состоит из 16 пунктов. Деньги выделяются на субсидирование российских организаций автомобильной промышленности, транспортного, сельскохозяйственного, строительно-дорожного и коммунального машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. Предусмотрена также господдержка отечественных предприятий легкой промышленности.

На поддержку автомобильной промышленности предлагается направить 62,3 миллиардов рублей. В том числе 17,5 миллиардов рублей - на субсидии для автопроизводителей, что позволит произвести дополнительно 250 тысяч транспортных средств и сохранить рабочие места на предприятиях автопрома. Кроме того, 7 миллиардов рублей предлагается направить на субсидирование части затрат для кредитных организаций по кредитам для физлиц (выданных в 2015-2016 годах на приобретение автомобилей), что позволит реализовать 270 тысяч единиц техники.

Также план предполагает выделение 3 миллиардов рублей на создание средств производства, 19,1 миллиардов рублей - на транспортное машиностроение, на строительно-дорожное и коммунальное машиностроение - 2,5 миллиардов рублей, на машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности - 1 миллиардов рублей, на поддержку легкой промышленности - 2,2 миллиардов рублей.

На докапитализацию Фонда развития промышленности планируется направить 17,4 миллиардов рублей, она должна быть осуществлена до конца апреля. В 2017 году за счет средств Фонда планируется профинансировать не менее 50 проектов, направленных на повышение конкурентоспособности продукции.

Источник: Псковская Лента Новостей