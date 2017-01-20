Президент Белоруссии будет искать альтернативу российской нефти

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|Елена Ширяева (другие записи автора)
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сокращение поставок российской нефти в Белоруссию должно быть замещено альтернативными вариантами.
Об этом белорусский лидер заявил на встрече с вице-премьером страны Владимиром Семашко.
«Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами», – сказал глава Белоруссии.
По словам Лукашенко, вопросы об альтернативных поставках нефти обсуждались еще в конце прошлого года. Более того, некоторые из них уже опробованы в Белоруссии.
При этом он отметил, что переговоры с Россией должны продолжаться «на перспективу», передает «Интерфакс».
Напомним, Россия сократила поставки нефти в Белоруссию с 5,3 миллионов тонн до 3,5 миллионов тонн из-за задолженности белорусской стороны за газ. По данным «Газпрома», в период с января по сентябрь 2016 года Белоруссия накопила задолженность за поставки газа в размере $340 млн.
Источник: Псковская Лента Новостей