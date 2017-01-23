Сегодня: Вторник, 24 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Для экономных мам Кинокайф Полититоги года Легкий переход Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера
Александр Козловский: Для Псковской области важно предложение снизить налоговую нагрузку и уменьшить количество отчетности

Александр Козловский: Для Псковской области важно предложение снизить налоговую нагрузку и уменьшить количество отчетности

В рамках XVI съезда партии «Единая Россия», который проходит сейчас в Москве,  состоялось обсуждение важнейших вопросов развития страны. В работе площадки «Экономика роста и благосостояния» принял...8



Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Псковской таможни за 2016 год снизился на 21%

24.01.2017 16:36 ПЛН, Псков

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Псковской таможни за 2016 год составил 963,52 млн долларов и по сравнению с 2015 годом снизился на 21%. Данный факт обусловлен снижением стоимостного объема импорта на 22% и стоимостного объема экспорта на 8%.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, доля экспорта в общем объеме внешнеторгового оборота по сравнению с 2015 годом увеличилась на 1% и составила 7%. Доля импорта составила 93% в общем объеме товарооборота.

Географическая направленность товарооборота остается прежней, наиболее активны связи со странами дальнего зарубежья. Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте составила 98,7%. При экспорте товаров наиболее активны внешнеэкономические связи со странами Балтии. Среди стран-партнеров наибольший удельный вес занимают Эстония (24%), Латвия (21%), Литва (15%), Финляндия (11%), Нидерланды (9%). Импорт товаров за 2016 год в регионе деятельности таможни по сравнению с данными за 2015 год снизился на 22%. Это связано, прежде всего, со снижением физического объема импортных поставок. Крупнейшими торговыми партнерами при импорте товаров в регионе деятельности таможни в 2016 году являлись Китай (22%), Германия (15%), Италия (9%), Австрия (8%) и Эстония (5%).

В регионе деятельности таможни наблюдается преобладание в товарной структуре экспорта – продовольственных товаров, древесины, металлов, в товарной структуре импорта – текстиля, обуви, химической и машиностроительной продукции.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31