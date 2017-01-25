Первый зампред Банка России: Экономика должна снизить сырьевую зависимость

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева рассказала «Известиям», что в 2017 году Россия от скачкообразной инфляции должна перейти к стабильному значению в 4% на годы вперед.

«Таргет по инфляции на среднесрочную перспективу должен остаться на уровне 4%. Мы не предполагаем в ближайшее время его менять. Экономика развивается, она должна стать более диверсифицированной, снизить сырьевую зависимость, - сказала Юдаева. - В перспективе 7-10 лет можно было бы обсудить возможность снижения таргета. Но пока к более низкому целевому ориентиру экономика не готова».

Зампред Банка России подчеркнула, что поддержание низкого уровня таргетируемой инфляции при текущем уровне развития экономики и рынков, а также при сырьевой зависимости способствует периодами дефляции по широкому кругу товаров.

Источник: Псковская Лента Новостей