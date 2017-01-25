ВЭБ прогнозирует рост экономики на уровне 2% в год в 2017-2021 годах

Культура
На пленэр для профессионалов в «Михайловском» ждут художников из Пскова, Москвы и Великого Новгорода1
Курсы повышения квалификации преподавателей художественных дисциплин проводит Псковский колледж искусств
Общество
Прокуратура Псковской области добилась обеспечения лекарствами больных, страдающих орфанными заболеваниями
Презентация литературного альманаха «Псковский букет» пройдет в Петербурге в годовщину освобождения от фашистской блокады
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Я ухожу из партии «неСправедливая Россия», но остаюсь в большой региональной политике - Иван Васильев93