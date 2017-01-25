ВЭБ прогнозирует рост экономики на уровне 2% в год в 2017-2021 годах

Российская экономика возобновит рост на уровне 2% в год в 2017-2021 годах. Такие прогнозы содержатся в базовом макроэкономическом сценарии, который заложен в новую стратегию Внешэкономбанка до 2021 года, пишет в четверг газета «Известия».

Эксперты банка полагают, что до 2021 года цены на нефть стабилизируются в коридоре $50–$60 за баррель. Этот фактор будет способствовать укреплению курса рубля. И в таких условиях российская экономика возобновит рост на уровне около 2% в год.

Снижение ключевой ставки будет способствовать повышению доступности кредитов и улучшению условий кредитования.

В то же время сценарий новой стратегии предусматривает государственную поддержку банка из бюджета в виде субсидии в размере 150 млрд рублей в год. На три ближайших года эта сумма уже заложена в бюджет. ВЭБ полагает, что уровень господдержки сохранится и на последующие годы.

Источник: Псковская Лента Новостей