«Справедливая Россия» поддержала законопроект администрации Псковской области о расширении понятия «инвестор»

Псковское областное Собрание депутатов продолжит работу над законопроектом о расширении трактовки понятия «инвестор». На сессии 26 января законопроект принят только в первом чтении, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Два парламентских комитета поддержали необходимость доработки законопроекта.

Депутат Олег Брячак заявил о поддержке законопроекта фракцией «Справедливая Россия». «На себе ощутил сопровождение при реализации строительства терминала на границе. Все согласования прошли как по маслу. Я согласен, что, возможно, придется доработать законопроект. Сама по себе идея хорошая, "Справедливая Россия" поддержит законопроект», - сказал он.

Законопроект «О внесении изменений в закон Псковской области «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» вызвал дискуссию накануне на заседании комитета по экономической политике.

Сейчас статусом инвестора обладают юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность на территории области, зарегистрированные и состоящие на учёте в налоговых органах области. В новой редакции закона инвесторы – это российские и иностранные юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность на территории области.

По мнению разработчиков, изменение понятия «инвестор» поможет привлечь в регион инвесторов, имеющих регистрацию на территории других субъектов РФ, но осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Псковской области. Государственная поддержка будет оказываться в виде сопровождения реализуемых на территории области стратегических инвестиционных проектов, которое заключается в подборе земельных участков и содействии в подключении к инженерным сетям.

В ходе обсуждения на комитете было высказано мнение, что регионы конкурируют между собой за прописку «материнской» компании, и новый закон вряд ли поможет существенно изменить инвестиционный климат в регионе. Необходимо привлекать предприятия к регистрации в регионе.

Кроме того, в региональном законодательстве нечетко прописаны критерии для признания инвестиционного проекта стратегическим.

Создана рабочая группа для доработки законопроекта. Войти в её состав изъявили желание депутаты Александр Братчиков, Ян Лузин, Андрей Козлов (все трое – Единая Россия), а также региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев.

Источник: Псковская Лента Новостей