Паром, впервые заправленный псковским СПГ, начинает курсировать по Балтике

Новый скоростной паром Megastar 29 января отправился в свой первый рейс из Таллина в Хельсинки. Судно заправлено российским газом, который производится на заводе СПГ в Пскове дочерней компанией Газпромбанка ЗАО «Криогаз», сообщает «Интерфакс».

Как рассказал начальник департамента нефтегазовых проектов ГПБ Владимир Смелов, в год для Megastar требуется 26 тыс. тонн СПГ, а завод в Пскове может выпускать 20-23 тыс. т (5 тыс. тонн бункеруется в порту Хельсинки другой компанией).

Непосредственно у «Криогаза» газ закупает компания Eesti Gaas. Для его доставки в Германии эстонским газовиками было заказано восемь современных полуприцепов - они постоянно курсируют между Псковом и Таллином - по четыре в каждую сторону. По словам В.Смелова, газовозы пока ходят на дизеле - из-за законодательных ограничений, но в будущем есть намерение стремиться к их переводу на СПГ.

Используемый метод бункеровки называется truck-tp-ship - газ перекачивается напрямую из автоцисцерны в судно. Заправка длится четыре часа и осуществляется в ночные часы. По словам В.Смелова, паром заправляется пять дней в неделю, пять цистерн в сутки, в том числе одна в Хельсинки.

Завод в Пскове потребляет около 35 млн куб. м газа в год. Он построен на газораспределительной станции, и в своем криогенном цикле отчасти использует охлаждающий эффект в результате понижения давления на ГРС. Такой же принцип и на заводе «Криогаза» в Кингисеппе. Поставщиком газа является «Газпром межрегионгаз». Однако «Криогаз» уже начал пробные закупки газа на СПбМТСБ для своего завода в Кингисеппе (это может помочь получить более низкую цену) и в дальнейшем может применить эту опцию для других своих заводов.

Как отметил на пресс-конференции в Таллине на борту парома глава Eesti Gaa Антс Ноот, «пока у нас годовой контракт». «Я не могу раскрыть конкретных цифр, но большая часть продукции завода в Пскове поступает на Megastar», - добавил он.

Альтернативой газу «Криогаза» является газ с других СПГ-терминалов - в Литве, Польше, Голландии. Отвечая на вопрос о бэнчмарках для этого контракта, он назвал вилку между спотовой ценой на главной европейской спотовой площадке TTF и ценой дизтоплива.

Говоря о сроках окупаемости псковского завода, В.Смелов сказал, что банк ориентируется на окупаемость проектов в период 7-10 лет при стоимости кредитных ресурсов в 12-14% в рублях.

В.Смелов напомнил, что Megastar - только первый паром компании Tallink, переведенный на газ. А всего у этого перевозчика 16 судов и с учетом опыта эксплуатации нового парома оператор будет принимать дальнейшие решения о внедрении СПГ, ожидает он.

Помимо перспектив развития партнерства с Tallink он напомнил, что «есть идея паромы из Усть-Луги в Калининград забункеровать газом - это может быть в том числе газ Криогаза».

Судно Megastar было принято в эксплуатацию во вторник на финском судостроительном заводе Meyer Turku. Пробная швартовка в двух портах и бункеровка в Хельсинки пошла успешно.

Длина парома 212 м, судно способно принять на борт до 2800 пассажиров.

В качестве топлива паром в основном используется СПГ, но может работать и на обычном топливе.

Стоимость судна 230 млн евро, из которых 184 млн евро покрыл кредит Finish Export Credit Ltd., гарантированный агентством Finnyera, и организованный Nordea.

Источник: Псковская Лента Новостей