Достоинства и недостатки бинарных опционов: все, что нужно знать начинающему трейдеру

Бинарные опционы могут приносить трейдеру высокую прибыль, которая измеряется только размером инвестиций и профессионализмо м спекулянта. Но прежде чем регистрироваться у брокера, нужно разобраться, что представляют собой бинарные опционы. Об этом можно узнать на сайте binium.ru. Сейчас же будут описаны главные достоинства и недостатки торговли бинарными опционами.

Почему стоит торговать опционами Это самый простой способ трейдинга. Да, есть свои нюансы и сложности, о которых нужно знать. Но если сравнивать с тем же рынком Форекс, разница очевидна. Никаких спредов, отрицательных свопов, стоп-лоссов и тейк-профитов; Для старта не нужны серьёзные инвестиции. На реальную биржу трейдеры приходят с инвестициям в десятки и сотни тысяч долларов. На бинарных опционах минимальный депозит многих брокеров всего 5–10 долларов; Можно учиться торговать, не рискуя деньгами. Многие компании предлагают демо-счёт. У него есть всего 2 отличия от реального - трейдер не может потерять собственные деньги и при этом не может их заработать. Такой счёт отлично подойдёт для обучения; Заведомо известные риски. Если сделка закрылась удачно - трейдер получает фиксированную прибыль (около 80% от инвестиции). Если прогноз был неверен, спекулянт теряет всю инвестицию. Таким образом, можно рассчитывать риски и инвестировать суммы, потеря которых не слишком скажется на общем балансе; Различные способы торговли. Сделку можно заключать с экспирацией от 60 секунд до нескольких месяцев. Кроме того, есть разнообразные типы бинарных опционов, с доходностью до 1000% и даже более. Что может помешать торговле Можно потерять деньги не по своей вине. Сейчас свои услуги предлагают сотни брокеров. Среди них есть немало мошенников, которые охотно принимают деньги, но не отдают их. Поэтому нужно тщательно выбирать место торговли; Высокие риски. Чем меньше срок экспирации, тем больше риски. Более 90% новичков теряют деньги. Чтобы этого не допустить, не стоит думать, что заработать здесь легко. Нужно учиться. На бинарных опционах можно зарабатывать неплохие деньги. Только для этого нужно учитывать недостатки и постоянно работать над собой. Нельзя поддаваться азарту. Нельзя вносить депозит у первого попавшегося брокера. Зато можно и нужно учиться.

Источник: Псковская Лента Новостей