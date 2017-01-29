Повышение уровня газификации с 51,5 до 54,0% планируется в Псковской области к концу 2021 года

Указом губернатора Псковской области №5-УГ от 27.01.2017 утверждена Региональная программа газификации Псковской области на 2017-2021 годы. Документ опубликован сегодня на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области».

Объемы бюджетных ассигнований на программу составят 194 млн 230 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета 3 млн рублей, из средств местного бюджета – 150 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 191 млн 080 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты программы – повышение уровня газификации природным газом с 51,5 до 54,0%, увеличение протяженности межпоселковых газопроводов до 1735 км.

За счет средств ПАО «Газпром» планируется строительство пяти межпоселковых газопроводов для газификации населенных пунктов Куньинского, Пыталовского, Новосокольнического, Новоржевского и Пушкиногорского районов, двух газопроводов-отводов и двух газораспределительных станций для газификации г. Новоржева и пос. Пушкинские Горы, а также распределительные газопроводы к трем котельным в Невеле.

Приоритетным направлением остается газификация Новоржевского и Пушкиногорского районов. Планируется газификация спортивно-тренировочного центра «Юность» в деревне Смоленка Островского района. Продолжится работа по газоснабжению свиноводческих комплексов в Великолукском, Куньинском и Невельском районах.

2012 домовладений будут газифицированы по программе газификации жилого фонда.

Источник: Псковская Лента Новостей