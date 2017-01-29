Повышение уровня газификации с 51,5 до 54,0% планируется в Псковской области к концу 2021 года

Культура
Общество
Губернатор Андрей Турчак уменьшил зарплату руководству бюджетных учреждений, подведомственных управлению по связи и массовым коммуникациям 4
Законопроект «О порядке организации и проведения массовых мероприятий на территории Псковской области» рассмотрит областное Собрание 7
Здоровье
НОВОСТИ
После вмешательства прокуратуры восстановлено водоснабжение четырех многоквартирных домов в деревне Орша1
Максим Жаворонков: Проблема с ОДН волнует администрацию Псковской области больше, чем какие-то баннеры в гайд-парках61