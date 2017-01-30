Великолукский свиноводческий комплекс будет производить биогаз

Великолукский свиноводческий комплекс начинает строительство первого в Псковской области завода по производству биогаза.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, отличительная особенность биогаза заключается в том, что сырьем для его получения может стать практически любая органика, включая побочные продукты сельскохозяйственного производства. Таким образом, переработка вторичного сырья позволяет получить электроэнергию, тепло, а в качестве побочного продукта - высококачественные органические удобрения.

За рубежом уже давно оценили все преимущества безотходного использования всех продуктов сельского хозяйства, а внедрение производства биогаза вносит существенные корректировки на рынке альтернативных источников энергии. Для примера, в Дании данный вид топлива вообще обеспечивает до 20% энергопотребления страны.

После проведения кропотливой подготовительной работы, изучения рынка, анализа всех возможных рисков и экономического эффекта, специалисты Великолукского свиноводческого комплекса оценили все преимущества и перспективы использования установок по производству биогаза. Таким образом, Псковская область станет одним из первых регионов России, где мировая практика по производству альтернативных источников энергии будет реализована в промышленных масштабах.

По оценке специалистов, сегодняшние мощности ВСК позволяют получать 47,5 миллионов кВт электроэнергии и до 20 млн кВт тепловой энергии в год. Это позволит обеспечить не только все потребности самого предприятия, но и поставлять электроэнергию в ближайшие населенные пункты. В ближайшее время в Псковской области появится новая, экологичная и по-настоящему доступная электростанция.

Кроме того, крайне востребованы окажутся и сопутствующие продукты производства: органические удобрения повышенного качества, такие как азотные удобрения и струфит, а также очищенная вода, которая будет использоваться для собственных нужд предприятия.

Биогаз - газ, получаемый водородным или метановым брожением биомассы. Метановое разложение биомассы происходит под воздействием трех видов бактерий. В цепочке питания последующие бактерии питаются продуктами жизнедеятельности предыдущих. Первый вид - бактерии гидролизные, второй - кислотообразующие, третий - метанообразующие. В производстве биогаза участвуют не только бактерии класса метаногенов, а все три вида. Одной из разновидностей биогаза является биоводород, где конечным продуктом жизнедеятельности бактерий является не метан, а водород.

Источник: Псковская Лента Новостей