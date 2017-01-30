Сегодня: Вторник, 31 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф За вкусным - в магазины «Соловьи»! Зарплата бюджетников в Псковской области О поддержке инноваций Легкий переход Для экономных мам Распродажа детских игрушек Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера
Александр Козловский возглавил экспертный совет Госдумы по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности

Александр Козловский возглавил экспертный совет Госдумы по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности

Депутат Госдумы Александр Козловский возглавил экспертный совет Государственной Думы по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности. Первое заседание совета состоится 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты...2



Число просроченных кредитов по ипотеке выросло на 39%

31.01.2017 13:41 ПЛН, Псков

Число просроченных ипотечных кредитов в 2016 году выросло до 114,1 тыс., или на 39%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Рост по автокредитам составил 17%. Выросло, по данным ОКБ, и число ипотечных кредитов, просроченных на более чем 90 дней. Их стало 42,3 тыс. (рост составил 20%). Схожие цифры дает и БКИ «Эквифакс». По его данным, 90-дневная задолженность по ипотечным кредитам выросла на 21%.

Издание указывает, что сами банки стараются не признавать ухудшения качества ипотеки. Там, по большей части, уверяют, что не заметили роста просроченных кредитов.

Газета при этом указывает, что со временем качество ипотеки будет лишь ухудшаться. «Хотя в 2015 - 2016 годах банки предъявляли более жесткие требования к заемщикам, есть вероятность того, что население не сможет обслуживать ранее взятые кредиты», - заявил главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. По его словам, реальные доходы населения падают, а в этих условиях ипотека не может оставаться качественным продуктом. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь