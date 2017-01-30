Число просроченных кредитов по ипотеке выросло на 39%

Число просроченных ипотечных кредитов в 2016 году выросло до 114,1 тыс., или на 39%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Рост по автокредитам составил 17%. Выросло, по данным ОКБ, и число ипотечных кредитов, просроченных на более чем 90 дней. Их стало 42,3 тыс. (рост составил 20%). Схожие цифры дает и БКИ «Эквифакс». По его данным, 90-дневная задолженность по ипотечным кредитам выросла на 21%.

Издание указывает, что сами банки стараются не признавать ухудшения качества ипотеки. Там, по большей части, уверяют, что не заметили роста просроченных кредитов.



Газета при этом указывает, что со временем качество ипотеки будет лишь ухудшаться. «Хотя в 2015 - 2016 годах банки предъявляли более жесткие требования к заемщикам, есть вероятность того, что население не сможет обслуживать ранее взятые кредиты», - заявил главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. По его словам, реальные доходы населения падают, а в этих условиях ипотека не может оставаться качественным продуктом.

Источник: Псковская Лента Новостей