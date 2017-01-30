Поголовье свиней в Псковской области выросло почти на 29%

Поголовье свиней в Псковской области выросло почти на 29%. Такие данные следуют из отчета Псковстата об основных итогах социально-экономического развития Псковской области в январе-декабре 2016 года.

Так, на конец декабря 2016 года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей по сравнению с соответствующей датой предыдущего года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,1 процента, коров – на 2,2 процента, птицы – на 5,7 процента, поголовье свиней увеличилось на 28,9 процента, овец и коз – на 10 процентов.

В январе-декабре 2016 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено 186,2 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 202,3 тыс. тонн молока, 45,4 млн. штук яиц. По сравнению с январем-декабрем 2015 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 34,1 процента, молока – на 1,7 процента, производство яиц уменьшилось на 0,7 процента.

В сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) в январе-декабре 2016 года надои молока на одну корову составили 6411 килограммов против 5919 килограммов в январе-декабре 2015 года.

Источник: Псковская Лента Новостей