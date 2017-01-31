Псковская область получит из федерального бюджета более 1 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства

Псковская область получит в этом году из федерального бюджета более 1 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства. Средства будут выделены в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В соответствии с распоряжениями, подписанными на днях Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, более 905 млн рублей будет перечислено в бюджет Псковской области на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе. На реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» предусмотрено 98 млн рублей.

Еще 19 млн рублей выделят из госбюджета на строительство пристройки к Дому культуры в пос. Бежаницы, где разместится киноконцертный зал на 250 мест, оснащенный современным оборудованием.

Кроме того, регион получит федеральную субсидию в объеме более 38 млн рублей на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Источник: Псковская Лента Новостей