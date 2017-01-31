Псковская область получит из федерального бюджета более 1 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства

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1 год движению «Свое» и работа в Государственной Думе станут темой пресс-конференции Александра Козловского в пресс-центре ПЛН
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Побои и сказки на ночь«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я, наверное, сейчас очень неожиданную вещь скажу: федеральный законодатель, пожалуй, прав, когда принимает решение о декриминализации побоев в...
Псковская область получит в этом году из федерального бюджета более 1 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства. Средства будут выделены в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.
В соответствии с распоряжениями, подписанными на днях Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, более 905 млн рублей будет перечислено в бюджет Псковской области на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе. На реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» предусмотрено 98 млн рублей.
Еще 19 млн рублей выделят из госбюджета на строительство пристройки к Дому культуры в пос. Бежаницы, где разместится киноконцертный зал на 250 мест, оснащенный современным оборудованием.
Кроме того, регион получит федеральную субсидию в объеме более 38 млн рублей на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Источник: Псковская Лента Новостей