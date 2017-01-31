Большинство россиян смирились с перспективой долгого кризиса - опрос

Три четверти граждан России (78%) считают, что страна все еще переживает экономический кризис. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», пишет «Коммерсант». О том, что кризиса в стране нет, заявили 17% участников. В марте 2016 года о наличия кризиса заявили 85% опрошенных.

По мнению большинства респондентов, кризис будет продолжительным. 22% считают, что «кризис будет очень продолжительным, и его последствия будут ощущаться на протяжении многих лет», столько же полагают, что он продлится не менее двух лет. Еще 18% ожидают, что кризис продлится от года до полутора. Только 4% ожидают его завершения через полгода. Каждый четвертый (26%) отмечает, что сейчас трудно оценить, насколько кризис окажется продолжительным и глубоким.

Каждый десятый опрошенный (10%) сообщил, что рост цен на привычные для его семьи товары и услуги, в сравнении с прошлым годом, составил 50-100%. По словам 29% респондентов, цены выросли на 30-50%. Более трети (37%) отметили повышение цен на 15-30%. О росте не более 15% сказал каждый шестой (15%). Почти половина (46%) опрошенных предпочитают хранить сбережения в рублях, 11% - в долларах, 8% - в евро.

Каждый четвертый (24%) считает, что надежнее хранить сбережения в нескольких валютах.

Напомним, 78% населения России считают, что текущий кризис в той или иной степени отразился на их жизни. Такие данные приводятся в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном РАНХиГС. Доля тех, кто считает себя неуязвимым для кризиса, составляет, как и год назад, всего 8,2%

Источник: Псковская Лента Новостей