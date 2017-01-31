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Минтруд за три года собрался приравнять МРОТ к прожиточному минимуму

01.02.2017 12:27 ПЛН, Псков

Минтруд рассчитывает реализовать программу по приравниванию минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму в течение трех лет, заявил глава Минтруда Максим Топилин, пишет «Интерфакс».
 
«В течение нескольких лет, может быть трех лет или более длительного срока, мы можем реализовать эту программу», - сказал Топилин, выступая на «Правительственном часе» в Совете Федерации в среду.
 
Он отметил, что МРОТ должен быть регионализован. Ранее Топилин говорил, что если в регионах, где прожиточный минимум ниже среднего по России, установить МРОТ на этом уровне, в них появятся неконкурентные условия и высокие требования к зарплате.
 
7 декабря 2016 года Госдума приняла закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 7800 рублей с 1 июля 2017 года.
 
В настоящее время МРОТ составляет 7500 рублей. Согласно законопроекту, минимальный размер оплаты труда будет повышен на 4% с июля 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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