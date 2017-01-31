Сургутнефтегазбанк и госкомитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике заключили соглашение

Сургутнефтегазбанк заключил соглашение о сотрудничестве с Государственным комитетом Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, направленное на создание условий для успешной реализации инвестиционных проектов на территории региона. Соответствующий документ подписали управляющий Санкт-Петербургским филиалом банка Марина Чередниченко и председатель комитета Андрей Михеев, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Соглашение предусматривает взаимодействие в целях реализации проектов в сфере развития промышленного производства, малого и среднего бизнеса, инноваций, а также проведения совместных семинаров, конференций, информационных мероприятий.

В рамках сотрудничества с комитетом Сургутнефтегазбанк планирует инвестирование в реализуемые проекты, организацию кредитования, выдачу банковских гарантий, организацию лизинга техники и оборудования, осуществление комплекса мер по обеспечению целевого и эффективного использования средств, направляемых на реализацию проектов инновационного характера, в том числе осуществление обслуживания клиентов в банке.

Обе стороны выразили уверенность, что данное сотрудничество будет способствовать развитию промышленного потенциала региона, организации серийного производства новой продукции, развитию лесоперерабатывающей промышленности, увеличению производства конкурентоспособной импортозамещающей продукции, ориентированной на экспорт, модернизации основных фондов и техническому переоснащению производств с использованием технологических инноваций.

«Содействие в реализации инвестиционных проектов – важная составляющая успешного социально-экономического развития Псковской области. Уверена, наше партнерство с комитетом позволит расширить возможности предпринимателей по привлечению кредитных ресурсов и оказать содействие в развитии малого и среднего бизнеса в регионе», - отметила Марина Чередниченко.

Источник: Псковская Лента Новостей