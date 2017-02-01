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Электротехнический кластер Псковской области открыт для новых участников

Электротехнический кластер Псковской области открыт для новых участников

Электротехнический кластер Псковской области открыт для новых участников. Об этом сегодня, 1 февраля, на внеочередном общем собрании Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области сообщил руководитель...



Электротехнический кластер Псковской области открыт для новых участников

01.02.2017 14:01 ПЛН, Псков

Электротехнический кластер Псковской области открыт для новых участников. Об этом сегодня, 1 февраля, на внеочередном общем собрании Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области сообщил руководитель РССП ПО, депутат Госдумы, лидер движения «Свое» Александр Козловский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
 
«На сегодняшний день в кластер вошли 18 организаций. Он развивается, ищутся поставщики, которые готовы войти в это объединение. Призываю рассмотреть возможность подключиться. Двери электротехнического кластера открыты. Это хорошая возможность загрузить свое производство или создать новое», - подчеркнул он. 
 
Также Александр Козловский отметил, что и РСПП Псковской области открыт для новых членов. По его словам, только совместными усилиями можно добиться решения проблем, возникающих перед предпринимательским сообществом, а также представить регион как выгодную площадку для инвестиционных вложений. 
 
В качестве примера он привел презентацию Псковской области в рамках Недели российского бизнеса, которая традиционно прошла в Москве и была приурочена к съезду федерального СПП. «Мы постарались рассказать о нашем регионе не только как об интересном туристическом направлении, но и как о выгодной территории для организации производственных площадок», - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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