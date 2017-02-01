Электротехнический кластер Псковской области открыт для новых участников

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Андрей Агапов прогнозирует удивление жителей муниципалитетов Псковской области, которые получат первые квитанции за ОДН в феврале33
Политика
Николай Цветков пригласил читателя ПЛН показать избирательной комиссии, как запрограммировать КОИБы на победу
10 сентября в Псковской области выберут 7 глав районов, одного депутата Псковского областного Собрания и 23 собрания депутатов в городах и районах1
Общество
Роспотребнадзор проверил, не нарушают ли псковские магазины временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции
Происшествия
Культура
Антрополог из Тарту помогает псковским археологам атрибутировать комплекс погребений, обнаруженных при раскопках курганной группы у деревни Смоленка