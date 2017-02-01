Сообщать о преградах призвал псковский бизнес депутат Госдумы

Нельзя, чтобы государство выступало только в роли «полицейского», который контролирует технологические процессы и применяет жесткие санкции в виде штрафов и закрытий. Это будет мешать развитию производства в Псковской области в частности и в России в целом.

Такую мысль озвучил руководитель РССП ПО, депутат Госдумы, лидер движения «Свое» Александр Козловский сегодня, 1 февраля, на внеочередном общем собрании Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат Госдумы подчеркнул, что для того, чтобы решить проблемы, о них нужно заявлять. Он призвал озвучивать свое мнение по тем или иным вопросам, по действию законов, пожелания по нововведениям.

«Если вы видите, что существуют какие-то преграды для бизнеса, пожалуйста, сообщайте о них», - обратился он к членам РСПП Псковской области.

Он заверил, что профильные экспертные советы при Госдуме обязательно обсудят озвученные пожелания. «Есть возможности контакта с министерствами, основными заказчиками, в первую очередь, это госзаказчики и монополисты», - добавил Александр Козловский.

Источник: Псковская Лента Новостей