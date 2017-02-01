Состояние российских миллиардеров за месяц выросло на 7,9 миллиарда долларов

Общественный транспорт
Александр Гизбрехт об электронных картах, повышении цен за проезд и системе отслеживания автобусных маршрутов17
Скоро псковичи смогут отслеживать передвижение городских автобусов при помощи мобильного приложения25
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Побои и сказки на ночь«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я, наверное, сейчас очень неожиданную вещь скажу: федеральный законодатель, пожалуй, прав, когда принимает решение о декриминализации побоев в...
С начала 2017 года совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 7,9 миллиарда долларов. Такие данные содержатся в Bloomberg Billionaires Index (BBI).
В лидерах рейтинга оказался президент компании «Русал» Олег Дерипаска, чей капитал за первый месяц 2017 года увеличился на 1,7 миллиарда долларов, до 7,8 миллиарда долларов.
На втором месте оказался основной бенефициар Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников. За январь его капитал увеличился на 1,1 миллиарда долларов, до 7,5 миллиарда долларов. Третье место в списке занял глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Состояние бизнесмена выросло за январь на 941,5 миллиона долларов, до 14,1 миллиарда долларов.
В первую десятку вошли также основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (состояние выросло на 898,5 миллиона долларов), основатель USM Holdings Алишер Усманов (на 875 миллионов долларов), глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг (на 697,7 миллиона долларов).
Как отмечает «Лента.Ру», Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, доли в которых принадлежат миллиардерам.
Источник: Псковская Лента Новостей