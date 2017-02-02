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Опрос: 80% респондентов прогнозируют рост ВВП в ближайшие годы

03.02.2017 08:40 ПЛН, Псков

Большинство экспертов и представителей бизнеса в ходе опроса, проведенного аналитическим центром РАНХиГС, высказало мнение, что российская экономика выйдет из кризиса, а через 5-10 лет темпы роста ВВП страны будут превышать среднемировые.

По мнению сотни опрошенных экспертов, стагнация и рецессия - наименее вероятные сценарии. В пользу спада в экономике в долгосрочной перспективе высказалось всего 6%, а роста ВВП ожидает 80% респондентов.

Автор исследования, директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков отметил, что в 2017-2018 годах прогнозируется слабый рост ВВП в диапазоне 0,5-2% ежегодно.

«Базой долгосрочной устойчивости и быстрых темпов роста ВВП может стать повышение конкурентоспособности экономики нашей страны, а для этого необходимы вложения в целые отрасли и кадры», - считает Калмыков.

В то же время, около четверти специалистов (27%) ожидают несущественного замедления темпов роста экономики в течение года-двух, значительного спада ожидают 15%.

Задачу повышения темпов роста ВВП поставил президент Владимир Путин в декабрьском послании Федеральному собранию. Для ее выполнения экономика России должна вырасти более чем на 3% в 2019 году. Пока прогноз Минэкономразвития исходит из 2,1% роста на этот год.

Подробнее - в материале «Известий»: «Экономика пойдет на взлет»>>>

Источник: Псковская Лента Новостей



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