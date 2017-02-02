ФАС может повторно оштрафовать Google за нарушение антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России примет решение о размере второго штрафа компании Google за неисполнение предписания после составления протокола 21 февраля.

«Составление протокола состоится 21 февраля 2017 года. После этого дело перейдет в стадию рассмотрения, где будет принято решение о виде и размере наказания. О дате рассмотрения будет сообщено позже», - сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре 2015 года ФАС признала корпорацию Google - Google Inc. и Google Ireland Ltd. - нарушившей закон о защите конкуренции (ч.1 ст.10) по жалобе «Яндекса». По мнению ФАС, нарушения Google заключаются в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений, в том числе в соглашениях с производителями смартфонов.

ФАС выдала Google предписание устранить нарушения. Google оповестила пользователей о возможности выбора альтернативных приложений, однако до сих пор не заявила о том, что соглашения с производителями скорректированы. Таким образом, предписание до сих пор не выполнено полностью.

ФАС подала иск о принудительном исполнении предписания, а Google в свою очередь ходатайствовала о прекращении производства по этому делу. Следующее заседание по данному вопросу состоится 20 февраля.

За сам факт нарушения антимонопольное ведомство оштрафовало Google на 438 млн руб. (9% от оборота на российском рынке за 2014 год плюс инфляция). Этот штраф Google также пытается оспорить в суде.

Источник: Псковская Лента Новостей