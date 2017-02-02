Сегодня: Пятница, 03 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
О поддержке инноваций Легкий переход Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове За вкусным - в магазины «Соловьи»! Подарок любимому Зарплата бюджетников в Псковской области 2 февраля Лучшая интерьерная печать в Пскове
Электротехнический кластер Псковской области открыт для новых участников

Электротехнический кластер Псковской области открыт для новых участников

Электротехнический кластер Псковской области открыт для новых участников. Об этом сегодня, 1 февраля, на внеочередном общем собрании Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области сообщил руководитель...1



Нефть дорожает из-за новых санкций США против Ирана

03.02.2017 20:32 ПЛН, Псков

Цены на нефть резко поднялись в пятницу на новости, что США расширили санкции против Ирана.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 по московскому времени увеличилась на 59 центов - до $57,15 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 38 центов (0,71%) - до $53,92 за баррель.

С начала недели стоимость WTI повысилась на 2,9%, Brent - на 2,6%.

Американские власти в пятницу ввели дополнительные ограничительные меры в отношении Ирана, сообщается на сайте Минфина США. В санкционный список попали 13 физлиц и 12 компаний. В документе Минфина уточняется, что санкции введены в рамках борьбы с терроризмом и «за нарушение режима нераспространения». Ранее стало известно, что Тегеран в минувшее воскресенье провел испытание баллистической ракеты средней дальности.

Иран является вторым по объемам добычи нефти членом ОПЕК.

Тем временем эксперты, опрошенные Bloomberg, полагают, что государства ОПЕК в январе сократили производство нефти на 840 тысяч баррелей, или примерно на 60% от требуемого объема.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28