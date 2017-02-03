С 6 февраля Россия запрещает поставки говядины из Минской области

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано, такая мера стала необходимой из-за того, что белорусские предприятия поставляли в Россию украинскую и европейскую продукцию, которая запрещена к ввозу.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил журналистам, что Белоруссия реэкспортировала в РФ минимум 15 тысяч тонн украинской говядины в 2016 году.

Поставки украинской сельхозпродукции были запрещены с 1 января 2016 года из-за ухудшения отношений между странами и расширения российского продэмбарго.

Россельхознадзор обнаружил, что белорусское предприятие «Георгий и сыновья» поставляло в Россию продукцию с украинского «Двенадцать мастеров».

В ходе дальнейшего разбирательства был ограничен ввоз в РФ продукции с предприятий Белоруссии: Лельчицкое райпо ОСП «Производственный комбинат», ООО «Онэксимпрод», СООО «Георгий и сыновья» и ООО «Террамит».

«Отказ белорусской стороны в проведении совместного посещения предприятия СООО «Георгий и сыновья» только подтвердил оправданность подозрений Россельхознадзора в мошенничестве этого предприятия посредством поставок продукции украинского происхождения под видом белорусской», - отмечается в материалах Россельхознадзора (имеются в распоряжении ТАСС).

Кроме этого, в ходе проведенной видеоконференции глава ветеринарной службы Минской области сообщил, что в ходе проверки, проведенной на белорусском предприятии, были выявлены грубейшие нарушения ветеринарных правил, и оно в настоящее время не осуществляет производственную деятельность.

«При проведении ветеринарного контроля белорусской продукции Россельхознадзором с завидной постоянностью фиксируются следы повторной переупаковки и следы первичной маркировки (перемаркировки товаров), а также следы срезов ветеринарных клейм», - отмечается в материалах.

Источник: Псковская Лента Новостей