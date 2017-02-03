Сегодня: Пятница, 03 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Легкий переход Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Подарок любимому Зарплата бюджетников в Псковской области За вкусным - в магазины «Соловьи»! О поддержке инноваций Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля
Электротехнический кластер Псковской области открыт для новых участников

Электротехнический кластер Псковской области открыт для новых участников

Электротехнический кластер Псковской области открыт для новых участников. Об этом сегодня, 1 февраля, на внеочередном общем собрании Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области сообщил руководитель...1



С 6 февраля Россия запрещает поставки говядины из Минской области

03.02.2017 21:13 ПЛН, Псков

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано, такая мера стала необходимой из-за того, что белорусские предприятия поставляли в Россию украинскую и европейскую продукцию, которая запрещена к ввозу.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил журналистам, что Белоруссия реэкспортировала в РФ минимум 15 тысяч тонн украинской говядины в 2016 году.

Поставки украинской сельхозпродукции были запрещены с 1 января 2016 года из-за ухудшения отношений между странами и расширения российского продэмбарго.

Россельхознадзор обнаружил, что белорусское предприятие «Георгий и сыновья» поставляло в Россию продукцию с украинского «Двенадцать мастеров».

В ходе дальнейшего разбирательства был ограничен ввоз в РФ продукции с предприятий Белоруссии: Лельчицкое райпо ОСП «Производственный комбинат», ООО «Онэксимпрод», СООО «Георгий и сыновья» и ООО «Террамит».

«Отказ белорусской стороны в проведении совместного посещения предприятия СООО «Георгий и сыновья» только подтвердил оправданность подозрений Россельхознадзора в мошенничестве этого предприятия посредством поставок продукции украинского происхождения под видом белорусской», - отмечается в материалах Россельхознадзора (имеются в распоряжении ТАСС).

Кроме этого, в ходе проведенной видеоконференции глава ветеринарной службы Минской области сообщил, что в ходе проверки, проведенной на белорусском предприятии, были выявлены грубейшие нарушения ветеринарных правил, и оно в настоящее время не осуществляет производственную деятельность.

«При проведении ветеринарного контроля белорусской продукции Россельхознадзором с завидной постоянностью фиксируются следы повторной переупаковки и следы первичной маркировки (перемаркировки товаров), а также следы срезов ветеринарных клейм», - отмечается в материалах.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 34 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28