Треть банка ВТБ могут продать иностранцам в рамках программы приватизации

Правительство утвердило план приватизации на 2017-2019 годы. Крупнейшей сделкой, согласно этому плану, должна стать продажа доли государства в банке ВТБ, пишет газета «Ведомости». В документе, правда, есть оговорка: продажа пакетов акций крупнейших компаний, лидирующих в своих отраслях (к ним отнесен и ВТБ), возможна только после отдельных решений президента и правительства.

Открытым остается вопрос о том, кто же купит акции ВТБ. Банк находится под санкциями, в такой ситуации продажа значительного пакета западным инвесторам крайне затруднительна, если вообще возможна.

Теоретически покупателями могут стать китайские инвесторы или представители Ближнего Востока. «Кроме них трудно представить, кто бы мог поучаствовать в рыночной сделке», - рассказал изданию аналитик Fitch Александр Данилов.

На данный момент Росимущество владеет 60,9% голосующих акций ВТБ. После приватизации у государства должен остаться блокирующий пакет - 25% плюс одна акция. Рыночная стоимость запланированных к продаже 35,9% акций, по данным Московской биржи на 3 февраля, составляет около 310 миллиардов рублей.

Дополнительные средства нужны правительству для покрытия дыры в бюджете, если только дефицит не получится быстро сократить, например за счет роста цен на нефть, пояснил изданию эксперт.

В бюджете на 2017 год не хватает 2,753 триллинов рублей из 16,24 триллинов заложенных расходов; в бюджете-2018 - 2,011 триллинов рублей, или каждый восьмой рубль; бюджет-2019 предполагает дефицит в 1,142 триллинов рублей, или 7,1% от расходов.

Прежняя модель бизнеса ВТБ, де-факто больше не работает: в «тучные» годы банк активно привлекал валютные кредиты на Западе и распределял их среди российских компаний - теперь же получить фондирование в долларах или евро практически нереально, признал в декабре глава ВТБ Андрей Костин.

Пока дыра во втором крупнейшем госбанке России покрывается за счет денег государства: с учетом кредитов ЦБ ВТБ был профинансирован государством на 1,47 триллионов рублей - больше, чем все остальные банки вместе взятые.

В ближайшие три года эту проблему ВТБ намерен решать за счет средств населения: объем депозитов планируется увеличить с 1 до 2 триллионов рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей