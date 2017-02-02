Тарифы в системе «Платон» увеличат с 15 апреля

Тариф для большегрузов в системе «Платон» будет единовременно повышен до 3,06 рубля за километр с нынешних 1,53 рубля с 15 апреля 2017 года, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.

«Правительством РФ принято решение о продлении действия льготного режима в системе «Платон» до 15 апреля этого года. Окончание срока действия будет означать возврат к изначально установленной модели, которая предполагает тариф 3,06 рубля за километр пробега большегрузного автомобиля по федеральным дорогам. При этом средневзвешенная нагрузка на бизнес, в том числе малый и средний, будет меньше, чем изначальная модель, которая предполагала двухэтапное повышение тарифа в феврале и июне этого года», — пояснил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.

Индексация тарифа по инфляции в пределах 2017 и первой половины 2018 года производиться не будет, уточнил министр.

Система «Платон» была введена в строй 15 ноября 2015 года. Минтранс РФ ранее предлагал повысить тариф с февраля 2017 года до 2,61 рубля за километр, с июня того же года — до 3,06 рубля за километр.

Источник: Псковская Лента Новостей