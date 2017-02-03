Россельхознадзор запретил поставки мяса птицы из ряда стран Европы

Россельхознадзор запрещает ввоз мяса птицы и другой птицеводческой продукции из стран Европы, в которых зафиксирован высокопатогенный грипп птиц. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано, это связано с нарастающим темпом распространения заболевания по территории ЕС и необходимостью защитить эпизоотическое благополучие территории России.

По ее словам, высокопатогенный грипп птиц регистрировался в птицеводческих хозяйствах Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.

Запрет касается мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своём составе продукты переработки птицы, кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

Юлия Мелано также сообщила, что поскольку РФ нуждается в импорте живой птицы и инкубационных яиц из Европы, Россельхознадзор намерен обратиться к генеральному директорату Еврокомиссии с просьбой поручить компетентным службам стран Евросоюза предоставить в недельный срок дополнительную информацию об исполнении рекомендаций кодекса международного эпизоотического бюро с тем, чтобы поставки этой продукции шли из хозяйств, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях стран - членов ЕС.

«Страны, которые не представят в установленный срок такую информацию, лишатся права на ввоз в РФ живой птицы, - сказала она.- В отношении ввоза инкубационных яиц Россельхознадзор намерен применять ограничительные меры к отдельным административным территориям».

Мелано также сообщила, что в настоящее время в Европе ежедневно регистрируется по меньшей мере 15 новых очагов гриппа птиц. На сегодняшний день уже в 22 странах Европы зарегистрированы случаи этого высокопатогенного заболевания.

В настоящее время поставки мяса птицы и птицеводческой продукции из стран ЕС в РФ запрещены также в рамках российского продовольственного эмбарго. Но оно не распространяется на живую птицу и инкубационные яйца. В случае отмены эмбарго поставки опасной птицеводческой продукции не возобновятся, так как продолжит действовать ограничение, введённое Россельхознадзором.

Источник: Псковская Лента Новостей