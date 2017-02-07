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Курс рубля вырос вопреки валютным закупкам Минфина

08.02.2017 08:47 ПЛН, Псков

Начатые российским министерством финансов закупки валюты не спровоцировали падения курса рубля, хотя именного такого результата ожидали экономисты, пишут «Известия». Напротив, в ходе торгов валюта РФ укреплялась и по их итогам закрылась примерно на уровне открытия.

Эксперты считают, что зависимость рубля от внешних факторов за последнее время существенно снизилась, хотя на него по-прежнему влияет цена на нефть. По их мнению, в ближайшее время доллар будет стоить 60-61 рубль, что комфортно для бизнеса и населения.

Минфин собирается ежедневно закупать около 6,3 млрд рублей в валютном эквиваленте, то есть порядка $100 млн. Тем не менее за две недели закупок курс рубля, вопреки логике, укрепился с 59,5 до 59,2 рубля за доллар, иногда касаясь отметки 58.

По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, «движение рубля в целом отражает замешательство на рынке по поводу последствий действий властей». По ее словам, в реальности масштаб осуществляемых Минфином закупок не столь велик, чтобы сдвинуть курс до 65-70 рублей за доллар.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский считает, что во втором полугодии стоимость доллара войдет в диапазон 60-70 рублей - но не в связи с валютными закупками Минфина, а из-за повышения волатильности на мировых рынках.

Источник: Псковская Лента Новостей



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