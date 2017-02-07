Курс рубля вырос вопреки валютным закупкам Минфина

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Бодрым шагом в мусорную корзину«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Депутаты Госдумы решили окончательно и официально расписаться в собственной бесполезности. Именно так я понимаю законопроект, внесенный в...
Начатые российским министерством финансов закупки валюты не спровоцировали падения курса рубля, хотя именного такого результата ожидали экономисты, пишут «Известия». Напротив, в ходе торгов валюта РФ укреплялась и по их итогам закрылась примерно на уровне открытия.
Эксперты считают, что зависимость рубля от внешних факторов за последнее время существенно снизилась, хотя на него по-прежнему влияет цена на нефть. По их мнению, в ближайшее время доллар будет стоить 60-61 рубль, что комфортно для бизнеса и населения.
Минфин собирается ежедневно закупать около 6,3 млрд рублей в валютном эквиваленте, то есть порядка $100 млн. Тем не менее за две недели закупок курс рубля, вопреки логике, укрепился с 59,5 до 59,2 рубля за доллар, иногда касаясь отметки 58.
По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, «движение рубля в целом отражает замешательство на рынке по поводу последствий действий властей». По ее словам, в реальности масштаб осуществляемых Минфином закупок не столь велик, чтобы сдвинуть курс до 65-70 рублей за доллар.
Ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский считает, что во втором полугодии стоимость доллара войдет в диапазон 60-70 рублей - но не в связи с валютными закупками Минфина, а из-за повышения волатильности на мировых рынках.
Источник: Псковская Лента Новостей